Sokak satıcılarından 28 çıkı bonzai ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafındn sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 28 çıkı bonzai maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada; 28 çıkı halinde daralı 8,52 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 1 şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yapılırken, 1 şahsın da bilgi sahibi olarak ifadesi alındı.