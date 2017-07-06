Sokak Sineması başlıyor

“Sokağa Çıkın Sinema Geliyooor!” sloganıyla başlatılan sinema etkinliğinin ilk gösterimi 8 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

“Sokağa Çıkın Sinema Geliyooor!” sloganıyla başlatılan etkinliğin 7’den 70’e tüm Eskişehirlilere sinema dolu akşamlar yaşatacak. 8 -19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sinema gösterimleri, 11 farklı mahallede gerçekleştirilecek. Sinema gösterimler saat 21.00’de başlayacak ve gelen misafirlere gazoz ve mısır ikram edilecek. “Sokağa Çıkın Sinema Geliyor” etkinlik programı kapsamında program ise şu şekilde olacak; 8 Temmuz Cumartesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi girişi Adalar, Babam ve Oğlum, 10 Temmuz Pazartesi Ihlamurkent Mahallesi Açık Pazar Yeri, Babam ve Oğlum, Yenikent Mahallesi Seramik Park Züğürt Ağa, 12 Temmuz Çarşamba

75. Yıl Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Züğürt Ağa, Orhangazi Mahallesi Muhtarlık Yanı, Babam ve Oğlum, 14 Temmuz Cuma Huzur Mahallesi M.Ali Yasin İlkokulu Bahçesi, Arabesk, 71 Evler Hacı Nazire Sarıkamış Ortokulu Bahçesi, Züğürt Ağa, 17 Temmuz Pazartesi Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Arabesk, Erenköy Mahallesi Açık Pazar Yeri, Babam ve Oğlum, 19 Temmuz Çarşamba Gündoğdu Mahallesi Kapalı Pazar Yeri Züğürt Ağa, Büyükdere Mahallesi Cemevi yanı toprak saha, Arabesk.