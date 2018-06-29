Sokak Sineması Etkinliği başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, Sokak Sineması Etkinliği ile Eskişehirlileri bir nostalji yaşamaya çağırıyor. Eskişehirlilere açık hava da film izleme keyfi yaşatacak olan Sokak Sineması Etkinliği ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile 9 Temmuz Pazartesi Günü Hammayolu’nda gerçekleşecek ilk gösterimle başlayacak. 20 Temmuz Cuma Gününe kadar 10 farklı mahallede açık hava film gösterimi yapacak olan Odunpazarı Belediyesi, birbirinden güzel ve özel 3 film ile Eskişehirlilerle bir araya gelecek. Tamamen ücretsiz yapılacak olan film gösterimleri saat 21.00’de başlayacak. Odunpazarı Belediyesi film gösterimleri sırasında gazoz ve mısır ikram edecek.

Konuyla ilgili açıklamasında, Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik çalışmalarında olduğu gibi kültür sanat etkinlikleri ile de örnek gösterildiğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz birbirinden güzel çalışmalara imza atıyor. Uluslararası festivaller düzenliyor, sergiler açıyor, konserler veriyor. Vatandaşlarımızı alışveriş merkezlerine sıkışan sinemalardan kurtarmak için İf Kare Eskişehir, Başka Sinema ve Sokak Sineması Etkinlikleri düzenliyoruz. Bir nostaljiye tekrar hayat vermek, çocukluğumuzda gitmekten büyük zevk aldığımız açık hava sinemaların keyfini, çocuklarımızın da tatmasını istedik. Hemşehrilerimizi kısıtlı bir süre de olsa dertlerinden, sıkıntılarından uzaklaştırmak, güldürmek aynı zamanda da düşündürmek için de bu yıl ki etkinliklerimizde komedi filmleri seçtik. Bütün hemşehrilerimi 9 Temmuz’da başlayacak olan Sokak Sineması Etkinliklerimize davet ediyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim” dedi