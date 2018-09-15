Solotürk yine büyüledi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen Sivrihisar Hava Gösterileri Airshow etkinliğinde gösteri yapan Solotürk nefesleri kesti. Yapılan hareketlerle izleyenleri adeta mest eden Türk Hava Kuvvetlerinin gözbebeği, ses hızını da geçerek vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri Airshow 2018 yine büyük beğeni topladı. Birbirinden farklı modeldeki uçakların yaptıkları gösteriler insanlara güzel anlar yaşattı. Etkinliğin son gösterisinde ise Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağı olan Solotürk Sivrihisarlilarla buluştu. Nefes kesen akrobasi hareketlerine imza atan Solotürk, izleyenleri yine kendisine hayran bıraktı. F-16 uçağıyla birbirinden tehlikeli ve zor hareketleri yaparak gösterisini gerçekleştiren Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar, seyircilerden bol bol alkış aldı. Ayrıca Solotürk Yüzbaşı Günar'ın 1200 kilometre hızla ses duvarını aşan gösterisini de alanda bulunan yüzlerce kişi kamera ve fotoğraf makinesiyle kaydetti.

Öte yandan Sivrihisar Hava Gösterileri yarın da devam edecek.