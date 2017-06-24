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24 Haziran 2017 12:56

Son iftar sofrası Ertuğrulgazi’de kuruldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından her sene Ramazan aylarında gerçekleştirilen sokak iftarlarının sonuncusu, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde düzenlendi.

Son iftar sofrası Ertuğrulgazi’de kuruldu

24 Haziran 2017 12:56

Binlerce vatandaş, hep birlikte oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı.


Tepebaşı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği sokak iftarları, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Behiç Erkin Futbol Sahası’nda düzenlenen iftarla devam etti. 15’ten fazla noktada yaklaşık 60 bin vatandaşı ağırlayan Tepebaşı Belediyesi, Tepebaşı Ailesi’nin iftar sevincini paylaşmalarına vesile oldu.


Geçtiğimiz yıllarda katılımın oldukça yoğun olduğu Behiç Erkin Futbol Sahası’ndaki iftara, bu yıl da vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti. “Vatandaşlar belediyesine güveniyor” diyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak her sene sokak iftarları düzenliyoruz. Bu sene de başarılı bir şekilde Ramazan ayını tamamladık. Kurduğumuz sofralarda belki de uzun süredir birbirini göremeyen akrabalar, komşular bir araya geldi. Zengin, fakir ayrımının olmadığı iftar sofraları aynı zamanda bir sosyalleşme olanağıdır. Çalışma arkadaşlarımız bu konuda o kadar tecrübe kazandılar ki her sene en ufak bir sorun olmadan Ramazan’ı tamamlıyoruz. Emeklerine sağlık. İftarlardaki paylaşma sevincini yaşayarak bir Ramazan Bayramı’na daha eriştik. Dileğim, herkesin barış ve huzur içinde, dostluk içinde bir bayram geçirmesidir” şeklinde konuştu.


Düzenlenen sokak iftarına katılan Eskişehirliler de Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.




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