Sonbahar beslenmesi için altın öneriler

Mevsim değişikliklerinin kişilerin beslenmesi üzerinde olumsuz etkileri olabildiğini söyleyen Erken, “Mevsimler değişirken genellikle kendimizi yorgun, halsiz ve isteksiz hissedebiliriz. Yazın bitmesiyle; havaların soğuması, günlerin kısalmasıyla hareketin azalması, iştahımızı, hayat kalitemizi ve çalışma tempomuzu da olumsuz etkiler. Birkaç basit önlemle sonbaharın getirdiği olumsuzlukları yenebiliriz. Sağlıklı beslenme mevsim değişikliği olumsuzluklarını yenmenizde baş aktör olacaktır” dedi.

SUSAMADAN SU İÇMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Tüketilen su miktarının önemine vurgu yapan Erken, “Sonbaharda hava sıcaklığının azalması ile birlikte susuzluk hissi yaşamıyor olsak da su içmeye özen gösterin. Günde 8-15 bardak su içmek, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Mevsim değişikliklerine bağlı kabızlık sorununuz böyle çözülür. Susamadan su içmeyi alışkanlık haline getirin” diye konuştu.

C VİTAMİNİNİ YETERLİ VE DÜZENLİ TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

C vitamini tüketimine dikkat çeken Erken, “Bedenin C vitaminine duyduğu ihtiyaç bahar ve yaz döneminde daha fazladır. Eğer C vitaminini doğal besinler ile yeteri kadar alamıyorsanız, mevsim değişikliğinin oluşturduğu problemleri şiddetli bir şekilde ve uzun süre yaşarsınız. Sofranızda C vitamininden zengin olan yeşil biber, kuşburnu, maydanoz gibi besinlere ve C vitamininin kaynağı olan taze mevsim sebze ve meyvelerine yer verin” diye konuştu.

KAFEİN TÜKETİMİNDE DİKKATLİ OLUN

Sonbaharda, havaların soğuması, günlerin kısalması, gecelerin uzamasıyla birlikte sıcak içecek ihtiyacının arttığını söyleyen Erken, “Mevsim değişikliği yorgunluğu ile savaşmak için aşırı kafein tüketmek yorgunluğun dozajını daha çok arttırır. Çünkü kafein aşırı alındığında kalp çarpıntısına ve vücuttan su kaybına neden olur. Az miktarda kafeinin uyarıcı etkisi olduğu doğrudur” dedi.

YETERLİ VE DÜZENLİ BESLENİN

Erken, düzenli beslenmenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Özellikle günlerin kısalmaya başlaması, yazdan kalan alışkanlıkla akşam yemeklerinin geç yemeye devam etmemeliyiz. Az ve sık beslenmeniz bu dönemde de oldukça önemlidir. Düzensiz beslenme ve uzun süreli açlıklar kan şekerinin dengesiz yükselmesi ve düşmesine neden olur ve bu da sonbahar yorgunluğunu daha kötü hale getirir. Bu nedenle siz siz olun, günde 6 öğün beslenmeye ve gün içerisinde 4 saatten uzun aç kalmamaya özen gösterin. Yiyecekleri mevsiminde tüketin, katkı maddesi içermeyenleri tercih edin. Böylece yediğiniz yiyecekler sizin sonbahar mevsimine uyumunuza yardımcı olacak. Yiyeceklerin içinde bulunan katkı maddelerinin miktarı ve yoğunluğu ölçüsünde sindiriminiz zorlaşır.”

UYKU DÜZENİ VE HAREKET ŞART!

Hareket etmenin büyük önem taşıdığını söyleyen Erken, “Kendinizi yorgun hissedip sosyal hayattan uzaklaşarak sonbahar yorgunluğunu yenemezsiniz. Kendinizi eve kapatmak yerine açık havada en az yarım saatlik yürüyüşler yapın ve oksijen kapasitenizi yükseltin” ifadelerini kullandı.

“Uyku düzeninizi sağlayın” diyen Erken, “Uyku düzeninizin olmaması, uyku saatlerinin dengesiz ve belirsiz olması beslenme düzeninizi de olumsuz etkiler. Düzensiz uyku, düzensiz beslenme sonbahar yorgunluğunun daha belirgin olmasına ve daha çok negatif etki doğurmasına yol açar” dedi.