Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eğitimler başladı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen “Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerleri”nin açılış töreni, Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

Disiplinler arası bilgi alışverişini ve uyum içinde çalışmayı sağlamak amacıyla her hafta düzenlenecek olan seminerlerin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve çok sayıda öğretim elemanımız katıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Metin Coşkun koordinatörlüğünde gerçekleşen seminerlerin açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, göreve gelişiyle birlikte ilk çalışma planı olarak disiplinler arası etkileşimi sağlamayı belirlediklerini söyledi. Bu tür etkinliklere önem verdiğini ve bu yüzden de bugün böyle bir davet aldığını dile getiren Rektör Çomaklı, “Burada disiplinler arası iletişimi nasıl sağlayabileceğimiz üzerine birtakım çalışmalar yürüttük. Bu tür seminerler ve çalıştaylar herkesin kendi mevcut kapasitesini görmesi açısından önem arz ediyor. Ayrıca düzenlenen seminerler farklı disiplinlerden nasıl faydalanılabileceği konusunda da farklı fikirlerin geliştirilmesine ön ayak oluyor” şeklinde konuştu.

"Hiç beklemediğiniz yerden bir makale konusu üretebiliyorsunuz"

Daha önce çalıştığı kurumlarda da disiplinler arası etkileşime önem verdiğini ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, geçmişte sağlık hukukunu konu alan bir seminere katıldığını ve bu etkinliğin kendisinde ilgi uyandırması sayesinde de “Ceninin Vergi Mükellefiyeti” başlıklı bir makale yazdığını belirtti. Seminerlerin farklı alanlarla etkileşim açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, asıl alanının mali hukuk olmasına karşın bu etkileşim sayesinde sağlık hukuku alanında da bir çalışma ortaya koymasına neden olduğuna dikkat çekti.

"Seminerlerde kendinizi geliştirebilir ve mevcut durumunuzu görebilirsiniz"

Seminerlerin her katılımcı için bir fırsat olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu tarz etkinliklerin katılımcıların hem kendilerini geliştirmeleri hem de mevcut bilgi durumlarını gözden geçirebilmeleri adına önemli olduğuna dikkat çekti. Seminerler kapsamında yapılan sunumlarda katılımcılar tarafından yöneltilen farklı tipteki soruların araştırmaların niteliğine katkı sağladığına da değinen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, çalışmaların neticesinde gelen olumlu eleştirilerin sağladığı katkıların önemini de dile getirdi.

"Rektörlük olarak destekleyeceğiz"

Sosyal Bilimler Enstitüsü seminerlerini Rektörlük olarak destekleyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, çalıştaylarda sunulan çalışmaları sene sonunda bir kitapçık hâline getireceklerini ve hazırlanan kitapçıkların dağıtımında da destek olacaklarının sözünü vererek konuşmasını sonlandırdı.

Tören, açılış konuşmalarının ardından sunumlarla devam etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerleri her Salı günü saat 09.30'da Salon Anadolu'da gerçekleştirilecek.