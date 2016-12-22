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22 Aralık 2016 10:25

Sosyal Medya Kulübü yeni etkinliğini tanıttı

Sosyal Medya Kulübü yeni etkinliğini tanıttı

22 Aralık 2016 10:25

Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Medya Kulübü (SMK) tarafından bu yıl ilk kez faaliyete geçirilecek olan ‘Communication Weekend 17’ isimli etkinliğin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Sosyal Medyada İletişim Tasarımı Zirvesi (SMİT SUMMİT) etkinliğinden sonra düzenlenecek ikinci büyük organizasyon olan ‘Com.Week’in anlatıldığı ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Tuna, SMK yönetim kurulunun yanı sıra kulüp üyeleri katıldı. İlk kez bu yıl düzenlenmesi planlanan ‘Com.Week’ isimli etkinlikte yeni medya ve iletişim alanında sektördeki önemli isimler öğrencilerle buluşturulması hedefleniyor.
Toplantıda konuşan Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Tuna, yeni yapılacak etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirileceğinden emin olduğunu belirtti. SMK üyelerine güveninden de bahseden Tuna, “Bu yıl kulüpteki ilerleyiş iyi bir şekilde devam ediyor. Kulüp üyelerinin istekli ve hevesli olmasından, beraber güzel işler başaracağından ve etkinliğin en iyi şekilde düzenleneceğine güvenim tam” ifadelerini kullandı.

Etkinlik 25-26 Şubat tarihlerinde
Etkinlikle alakalı bilgiler veren Sosyal Medya Kulübü Başkan Yardımcısı İpek Yıldırmaz, organizasyonun 25-26 Şubat tarihlerinde Yunus Emre Yerleşkesinde bulunan Sinema Anadolu’da gerçekleştirileceğini bildirdi. Yıldırmaz, “Bu etkinlik ile öğrenciler ve iletişim-medya sektöründeki önemli kişiler arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Katılımcı profilimiz arasında sosyal medya yöneticileri, yeni medya girişimcileri, dijital ajanslar ve şirket yöneticileri var. Kısacası iletişim ve medya alanında deneyimli isimleri üniversitemize getirerek sektörler alakalı bilgiler edinmeyi ve öğrencilerin gerekli donanımları kazanmasını hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sadece sınıflarda olmuyor. Bu tarz sosyal etkinliklerle de öğrenciler kendilerini geliştirme şansı buluyorlar. Kişisel gelişimimizle de yeni iş sahalarının kapılarını aralayacağız” dedi.
Tanıtım toplantısının ardından SMK üyeleri yeni etkinlikleri için çalışmalarına ara vermeden başladı.



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