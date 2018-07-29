Sosyal medyada başlatılan yürüyüş etkinliği 23. haftayı geride bıraktı

haftayı geride bıraktı.

Sosyal medya üzerinden sözleşen Yenikent Mahallesi sakinleri, her hafta Kent Ormanı’nda yürüyüşe çıkıyor. Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahat Nazik’in öncülük ettiği vatandaşlar, doğa ile iç içe spor yapmanın ve sağlıklı kalmanın keyfini yaşıyor. Yürüyüş etkinliğinin 23 haftadır düzenlendiğine dikkat çeken Nazik, "Yenikent Mahallesi sakinleri olarak 23 haftadır yürüyüş etkinliğimizi sürdürüyoruz. Her Cumartesi günü saat 07.00’den 10.00’a kadar birlikte yürüyoruz. Kent Ormanı’nın bize yakın olması büyük bir şans. Daha sonra termos içerisindeki çayımızı yudumluyoruz ve aynı zamanda Eskişehir’i tepeden izleyebiliyoruz. Bu sayede vücut sağlımız ile birlikte ruh sağlımız da düzene girmiş oluyor. İsterim ki daha fazla Yenikent Mahallesi sakini bu doğa yürüyüşümüze katılsın" dedi.