Soykök: "Din görevlileri selalarla darbe girişimine siper oldu"

Eskişehir İnönü Müftülüğü tarafından düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında konuşan Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök, "15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanlarından biri de din görevlilerimizdir. Camilerden okudukları selalarla darbe girişimine karşı siper olmuşlardır" dedi.

İnönü Müftülüğü tarafından düzenlenen program müezzin Tarık Nergiz'in Kuran-ı Kerim okuması ile başladı. İnönü Müftüsü Şenol Şahin, ahirete intikal eden din görevlilerini anarak başladığı konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.

Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök ise konuşmasında camilerin önemine dikkat çekti. Soykök, “Camiler omuz omuza saf tuttuğumuz, birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yerlerdir. Bizler ne kadar saflarımızı sıklaştırırsak bağlarımız o kadar güçleşir ve aramıza, kardeşliğimize fitne girmesine izin vermeyiz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde O gecenin kahramanlarından bir tanesi de din görevlilerimizdir. Camilerden okudukları selalar ile darbe girişimine karşı siper olmuşlardır” dedi.

Camilerin ve mescitlerin önemine dikkat çeken Soykök sözlerini şöyle tamamladı:

"İslam dininin ilk mescidinin Kuba Mescidi'dir ve ve bu mescit inşasında Peygamber Efendimiz yer almıştır. Mescitler ve camiler aslında birlik beraberliğimizin inşa edildiği manevi yerler olduğu gibi aynı zamanda İslam dininin özgürlük sembolü olan yerlerdir."

Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulunda düzenlenen programa İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Jandarma Komutanı Yakup İlhan, Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Soykök, İnönü İlçe Müftüsü Şenol Şahin, kurum amirleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.