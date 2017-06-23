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23 Haziran 2017 15:48

Spastik engelli çocuğa bayram hediyesi

Eskişehir Sessiz Meleklerin Sesi Derneği Başkanı Berrin Berru Çakır, yürüyemeyen spastik engelli bir çocuğa bayram hediyesi olarak engelli aracı takdim etti.

Spastik engelli çocuğa bayram hediyesi

23 Haziran 2017 15:48


Dernek Başkanı Çakır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Eskişehir Odunpazarı bölgesinden Spastik engelli 9 yaşında Begüm Su Dal, derneğimize müracaat ederek yürüyemediği için engelli aracı talebinde bulundu. Dernek olarak biz de engelli aracı temin ettik. Kendisinin bebek arabası küçük geldiği için, büyük engelli araca ihtiyacı vardı. Biz de temin ettiğimiz engelli aracı; 9 yaşında olan Begüm Su Dal’a, Eskişehir merkezde açık alanda teslim ettik. Spastik engelli Begüm Su Dal, engelli aracı almaktan çok mutlu oldu, sevindi ve bebek arabasından kurtuldu. Biz de dernek olarak çok mutlu olduk ve bayram hediyesi olarak sevinsin diye engelli aracı taktim ettik. Amacımız, engelli kardeşlerimize yardımcı olmaktır‘‘ dedi.




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