Spastik engelli çocuğa bayram hediyesi

Dernek Başkanı Çakır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Eskişehir Odunpazarı bölgesinden Spastik engelli 9 yaşında Begüm Su Dal, derneğimize müracaat ederek yürüyemediği için engelli aracı talebinde bulundu. Dernek olarak biz de engelli aracı temin ettik. Kendisinin bebek arabası küçük geldiği için, büyük engelli araca ihtiyacı vardı. Biz de temin ettiğimiz engelli aracı; 9 yaşında olan Begüm Su Dal’a, Eskişehir merkezde açık alanda teslim ettik. Spastik engelli Begüm Su Dal, engelli aracı almaktan çok mutlu oldu, sevindi ve bebek arabasından kurtuldu. Biz de dernek olarak çok mutlu olduk ve bayram hediyesi olarak sevinsin diye engelli aracı taktim ettik. Amacımız, engelli kardeşlerimize yardımcı olmaktır‘‘ dedi.