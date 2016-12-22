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22 Aralık 2016 15:43

SP’li kadınlar Sarıkamış Şehitlerini andı

SP’li kadınlar Sarıkamış Şehitlerini andı

22 Aralık 2016 15:43

Saadet Partisi Eskişehir Kadın Kolları Planlama ve Koordinasyon Başkanı Nesrin Çobanoğlu, Sarıkamış Harekatı’nda henüz bıyıkları yeni terlemiş gencecik delikanlıların Allahuekber dağlarında yazdıkları şehadetin, İlay-ı Kelimetullah’a inanmış erlerin itaat destanı olduğunu söyledi.
Sarıkamış’da olup bitenlerin 1914 yılından Aralık ayının ortalarında Enver Paşa’nın verdiği hareket emrinin acı neticesinde gerçekleştirildiğini anımsatan SP’li Çobanoğlu, 90 bin şehitten her birinin ayrı bir hikayesi olduğunu, ancak tarihin sadece cephelerden ya da savaşlardan ibaret olmadığını, fotoğrafın tamamına bakmak gerektiğine dikkat çekti. “Sarıkamış Harekatı ve buradaki 90 bin şehidimiz, Çanakkale Cephesi ve oradaki 250 bin şehidimiz, diğer cephelerde bir hilal uğruna yitirdiğimiz, tüm güneşlerimiz ve daha da fazlası bu söylediklerimize bir bütün olarak ele alınmalıdır” diyen Saadet Partisi Eskişehir Kadın Kolları Planlama ve Koordinasyon Başkanı Nesrin Çobanoğlu şunları söyledi:
“SP Eskişehir Kadın Kolları olarak, Allah yolunda canlarını feda eden 102. sene-i devriyesinde Sarıkamış şehitlerini ve teröristlerin hain saldırıları sonucunda şehit olan vatan evlatlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu coğrafyanın çocukları, bu tarihin evlatları elbette Allah için, İslam için, Kur’an için, vatan için, namus için seve seve canlarından vazgeçeceklerdir. Ama akan mazlum kanlarını durdurmak istiyorsak; tercihlerimizi küresel terörizm hamilerinden yana değil İslam Birliği’nden yana yapmalıyız.”



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