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02 Eylül 2018 18:38

Spor için çıkıp kaybolan kadın bulundu

Eskişehir’de spor yapmak için evinden çıkan ve kaybolan kadın, evine yaklaşık 4.

Spor için çıkıp kaybolan kadın bulundu

02 Eylül 2018 18:38

5 kilometre uzaklıkta bulundu.


Alınan bilgilere göre, Tandır Mahallesi’nde spor yapmak için sabah erken saatlerde evden çıkan E.P. (51) isimli kadın, uzun bir süre geri dönmeyince yakınları tedirgin oldu. Bir süre etrafta arama yapan aile fertleri kadını bulamayınca durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arama tarama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından 51 yaşındaki kadın, yazlık olarak kullandıkları evden yaklaşık 4.5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen E.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




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