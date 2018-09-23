Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 0 - Gazişehir Gaziantep: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 6. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Talha Erdoğan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada serbest vuruş kazanan Gaziantep'te Mahmut Bilir'in pasında Kerim Avcı'nın şutu dışarı gitti.
49. dakikada topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çaprazından şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
71. dakikada Rodriguez'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Alperen Kocabaş dk. 78), Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Kaan Gül dk. 90+1), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Mevlüt Çelik dk. 72)
Yedekler: Yiğit Aydın, Tolga Yakut, Utku Kızılkaya
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Da Silva, Poepon (Del Valle Rodriguez dk. 9) , Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Balogun (Junior dk. 64), Rıdvan Şimşek, Mahmut Bilir (Yusuf Türk dk. 78)
Yedekler: Nihat Şahin, Segbefia, Ener Durmuş, Gökhan Alsan
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Sarı kartlar: Talha Erdoğan, Halil Öner, Semih Güler, Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor)