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Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada gelişen İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içinden şutunda top üstten dışarı çıktı.


33. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Talha Erdoğan'ın doğrudan kaleye şutunda kaleci son anda topu uzaklaştırdı.


62. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası dışından şutu üstten dışarı gitti.


67. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Furgan Polat'ın yerden sert şutu ağlarla buluştu. 1-0


77. dakikada Alperen Kocabaş'ın uzaktan şutu az farkla auta çıktı.


90. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ali Dere'nin şutunu kaleci Ekrem parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Eskişehir Yeni


Hakemler: Alper Çetin, Sezgin Çınar, Çetin Öncel


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Kaan Gül dk. 81), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Metehan Altunbaş dk. 90 ?), Talha Erdoğan (Alperen Kocabaş dk. 72 ), Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm


Yedekler: Yiğit Aydın, Furkan Balaban, İsmail Oykun, Yahya Akbulut


Teknik Direktör: Fuat Çapa


İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Barış Örücü dk. 78), Onur Ergünx, Aldın Cajic (Murat Duruer dk. 72), Arif Morkaya, Jerry Akaminko, Tuncer Aksu, David Bauque (Halil Çolak dk. 59)


Yedekler: Umut Kaya, Halil Yılmaz, Ali Kurt


Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı


Goller: Furgan Polat (dk. 67) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Muhsin Yıldırım, Cajic, Akaminko (İstanbulspor), Talha Erdoğan, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

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