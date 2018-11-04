Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında Anıl Karaer'in kafa vuruşu kalecide kaldı.
42. dakikada Osmanlıspor'un kullandığı köşe vuruşunda Tugay Kacar'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
45. dakikada Eskişehirspor'un baskısı sonucunda topu kazanan Alperen Kocabaş'ın ceza sahası dışından yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada sağ çaprazdan gelişen atakta Fıratcan Üzüm'ün yerden ser şutunu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan parmaklarının ucuyla çeldi.
71. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Hasan Kılıç'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası içerisinde Mert Caner Öztürk'ün röveşata vuruşunu kaleci çıkardı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut, Alperen Kocabaş (İsmail Oykun dk. 84 ?), Mehmet Feyzi Yıldırım (Bedirhan Altunbaş dk. 78), Furgan Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Kaan Gül dk. 70)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Balaban, Talha Erdoğan, Metehan Altunbaş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Tugay Kacar (Sharafabad dk.73), Mbu, Burhan Eşer (Mertan Caner Öztürk dk. 60), Ali Ülgen, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Lembi (Sinan Kurt dk. 65), Anıl Karaer, Magaye
Yedekler: Abdulaziz Demircan, Ali Eren İyican, Oğuzhan Erdoğan, Ndiaye
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Alperen Kocabaş (dk. 45) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Tolga Yakut, Alperen Kocabaş, Mevlüt Çelik, Ekrem Kılıçarslan, İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), Tugay Kacar (Osmanlıspor)