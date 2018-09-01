Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Kardemir Karabükspor: 0

Lig’in 4. haftasında Eskişehirspor, evinde Kardemir Karabükspor’u 2-0 yendi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Talha Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içinde Fıratcan’ın şutunu çizgi üzerinden Berk çıkarttı.
14. dakikada Kardemir Karabükspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Talha Erdoğan’ın şutu ağlara gitti. 1-0
27. dakikada İbrahim Halil Öner verkaç yapan Mehmet Feyzi Yıldırım’ın şutu yan ağlarda kaldı.
29. dakikada İbrahim Halil Öner’in ceza sahasına ortasında Berk Kervankıran topu kendi kalesine gönderdi. 2-0
36. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım’ın uzun pasına hareketlenen Fıratcan’ın ayak içiyle yaptığı vuruş direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada Andrii Bliznichenko’nu pasında topla buluşan Ahmet Karadayı’nın şutunu savunma son anda çıkardı.
61. dakikada ceza sahası içerisine hareketlenen Berk Kervankıran’dan önce topa Ekrem Kılıçarslan müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Engin Erdem xx, Oğuz Terzi xx
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Semih Güler xx, Bedirhan Altunbaş xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Alperen Kocabaş dk. 71 x), Furgan Polat xx (Utku Kızılkaya dk. 79 ?), Mehmet Özcan xx, Mevlüt Çelik xx, İbrahim Halil Öner xx, İsmail Oykun xx, Talha Erdoğan xx (Tolga Yakut dk. 89 ?), Fıratcan Üzüm xx
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Batuhan Berk Kökdere
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Ahmet Karadayı xx, Fatih Tultak x, Abdullah Sezgin x, Can Sıkılmaz xx, Yusuf Akbulut xx, Andrii Bliznichenko x (Ali Kemal Yılmaz dk. 58 x), Batuhan Kurt x, Cihan Aydın xx, Berk Kervankıran x, Melih Berat Arslan x (Arif Bostancı dk. 62 x)
Yedekler: Furkan Kaçar, Doğukan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay
Teknik Direktör: Fikret Yılmaz
Goller: Talha Erdoğan (dk. 14), Berk Kervankıran (dk. 29 k.k.) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Andrii Bliznichenko, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor)