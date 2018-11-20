Spora verilen destekler için teşekkür ettiler

Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mücadele ettikleri Yerel Lig Genç Kızlar kategorisinde şampiyonluğunu ilan eden başarılı sporcuların anneleri, Başkan Ataç'a spora ve gençlere verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti. Takımın gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten Başkan Ataç ise ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür ederek, “Kızlarımız gerçekten çok yoğun ve fedakar biçimde çalışıyorlar. Müsabakalarda elde ettikleri başarılar ortada, hem sizin hem de bizim gururumuz oldular. Onların böyle başarılı olmalarında şüphesiz ki desteğini esirgemeyen siz ailelerinin de payı çok büyük. Bizler de üzerimize düşeni yaparak, spora ve sporcuya katkı vermeye devam edeceğiz. Zaman el verdiği sürece maçlarını izlemeye gayret ediyorum, kızlarımızın hafta sonu kazandıkları müsabakayı da takip ettim. Ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı bir kez daha fark ettim. Sahada kazanmak için ter döken, tam da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği gibi, ‘zeki, çevik ve ahlaklı' bir takım izledim. Onlarla birlikte sizleri de tebrik ediyorum, bu gurur hepimizin” diye konuştu. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.