Sportif havacılığın üssü İnönü

Türk Hava Kurumu (THK) Planör Uçuş Eğitim Okulu Müdürü Ali Açan, İnönü'nün sivil sportif havacılık açısından önemine dikkat çekerek, 81 ilde ve birçok ilçede bulunan THK şubelerine yapılan başvuru sonucunda öğrenciler buraya eğitim gördüğünü belirtti.

Türk Hava Kurumu (THK) Planör Uçuş Eğitim Okulu Müdürü Ali Açan, dünyanın sayılı yerlerinden biri olan İnönü Eğitim Merkezi'nin önemini anlattı. Açan, “Burası insanın hayata bakış açısını değiştiriyor” dedi. Açan, gelen öğrencilere temel eğitim yanı sıra uçuş eğitimi verdiklerini aktararak, “Planör başlangıç uçuş eğitimi temel kurs dediğimiz eğitimleri veriyoruz. Temel eğitimde öğrenciyi 7 sorti uçuruyoruz. 7 sorti öğrencinin özendirme uçuşu. Kısmet olursa önümüzdeki sene Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu yeni talimata göre Planör Pilot Lisans eğitimlerine başlayacağız” diye konuştu.

81 ilden öğrencinin geldiğini söyleyen Açan, “81 ilde ve birçok ilçede bulunan THK şubelerine yapılan başvuru sonucunda öğrenciler buraya geliyor. Öğrencinin 16 yaşından gün alması gerekiyor. Öğrenciler Türk Hava Kurumu'na bağlı şubelerde aktif olarak görev yaparak puan kazanıyorlar. Aldıkları puana göre de şube tarafından hangi kursa katılması gerektiği konusunda yönlendirme yapılıyor. Yani şubelerde Türk Hava Kurumu adına etkinliklerde bulunan ve çalışan öğrencileri genelde tercih ediyoruz. Puanlama sistemi ile öğrenci kursa gelmeyi hak ediyor” dedi. Açan kursa talebin yoğun olduğunu yılda minimum 400-450 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti.

İnönü'nün sivil havacılık için önemine dikkat çeken Açan, “Buranın iyi değerlendirilebilmesi için sadece buranın iyi olması yetmiyor. Bir kere Türkiye'nin hava sahasının değişmesi gerekiyor. Bizim hava sahamız kontrollü hava sahasıdır. Avrupa'nın hava sahası genel hava sahasıdır. Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslayamıyoruz, çünkü oradaki mevcut olanakları burada kullanamıyorsunuz. Buradan uçakla kalkıp Eskişehir'de bir meydana inmek için uçuş planı çekmeniz gerekiyor. Avrupa'da böyle bir şey yok. Yetkili kişiye telefon açıyorsunuz uçuş yapmak istediğiniz bölgeyi ve gideceğiniz noktaları söylemeniz yeterli oluyor. Sportif havacılığa ait bir koridor verilmiş. O koridorda uçuyorsunuz. Bizler de bunu yapmak için çalışıyoruz. İleriki zamanlarda olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Sivil havacılık eskiye nazaran çok gelişti. Özel kulüpler kuruldu. Şirketler arttı. Uçak sayısı arttı. Ultralight alanında çok artış oldu. Birçok Avrupa ülkesinde otomobil yerine ultralight kullanıyorlar. 16 yaşındaki çocuklar buradan yetişmeye başlıyorlar. Buraya gelen çocuk burayla tanıştıktan ve uçmaya başladıktan sonra ufkunu değiştiriyor. Hayata bakış açısını değiştiriyor. Havacılık bir yaşam tarzıdır, çünkü” şeklinde konuştu.