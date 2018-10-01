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Stajyerlere iş güvenliği eğitimi verildi

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi verildi.


Tepebaşı Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde iş güvenliği eğitimi verildi. Encümen Salonu'nda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, haftanın 3 günü belediyede staj yapan 22 lise öğrencisine, güvenlik eğitimi ile birlikte stajları süresince uymaları gereken kurallar aktarıldı. Eğitim programına katılan Tepebaşı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Rami Köstebekci, öğrencilere başarılı bir staj dönemi diledi.

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