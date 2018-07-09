Su Sporları Merkezi engelleri aşıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi, engelli dostu bir tesis olarak uzman ekibi ile engelliler için su sporlarını ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. Engelli bireyler, refakatçileri ve merkez eğitmenleri gözetiminde kendileri için tasarlanmış havuzlarda yüzebiliyorlar. Üstelik havuza rahat girip çıkabilmeleri için özel bir asansör onlara hizmet ediyor.

“Kendimi Engelsiz gibi hissediyorum”

Su Sporları Merkezi’ni kullanan engelli vatandaşlardan Refiye Öret. 2,5 yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle omurilik felci geçiren Öret, hafta sonları yüzerek tedavi sürecini destekliyor. Kazanın ardından yüzme yeteneğini kaybettiğini söyleyen Öret, “ Geçirdiğim kazadan sonra yüzmeyi unutmuştum. Geçen kış burada öğrendim, bu kış da kulaçlamayı öğrendim. Kaslarım yavaş yavaş gelişiyor. 2 yıldır geliyorum. Omurilik felciyim, uzun süreçli bir tedavi sürecindeyim. Yavaş yavaş iyileşiyorum. Kendimi engelsiz gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

“Asansörlü sistem olmasa eşim havuza giremez”

Refiye Öret’e refakat ederek kendisi de havuzdan faydalanan eşi İsmail Öret ise; “Haftada 2 gün geliyoruz. Burada suyun içinde beraber hareketler yapıyoruz. Fizik tedavisi gibi bir şey. Asansörlü sistem olmasa eşim havuza giremez. Bu sistemin tüm havuzlarda olması gerekiyor. Belediyenin büyük bir hizmeti bu. Çok memnunuz” diyerek yüzmenin ne kadar faydalı olduğunu dile getirdi.

“Bütün arkadaşlarım gelmeli”

Su Sporları Merkezi’nde spor yapan bireylerden biri de özel gereksinimli ve görme engelli İpek Daloğlu. Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan, yine Tepebaşı Belediyesi Montaj Atölyesi’nde çalışarak fiziksel becerilerini geliştiren Daloğlu, aynı zamanda Su Sporları Merkezi’nde yüzüyor. İpek Daloğlu, “Yüzmek çok güzel bir duygu. Önceden kendim yüzemiyordum, şimdi yüzebiliyorum. 3 senedir buraya geliyorum. Bence bütün arkadaşlarım gelmeli” diyerek duygularını dile getirdi.

İpek’in annesi Nihal Daloğlu, kızı yüzerken ona refakat ediyor. Kızını yüzerken görmekten çok mutlu olduğunu belirten anne Daloğlu, “İpek’le birlikte 3 senedir geliyoruz. Şu anda kendi kendine yüzebiliyor. İpek mutlu, o mutlu olduğunda biz daha mutlu oluyoruz. İyi ki Tepebaşı Belediyesi bize böyle bir imkan sundu. Tepebaşı Belediyesi gerçekten engellilerin yanında çok teşekkür ederiz. Belediyenin spor etkinlikleri var, sosyal etkinlikleri var. Çok memnunuz. Her şey için çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi’nde bulunan Su Sporları Merkezi’nde yaklaşık 150 engelli birey yüzüyor. Gözetmenleri ve eğitmenleri eşliğinde yüzen bireyler için ayrıca bir hemşire de hazır bulunuyor.