Su Sporları Merkezi’nde en güzel madalya sevinci

Eskişehir’in en önemli spor yatırımlarından olan ve kaynakların halk yararına kullanılmasının en güzel öreklerinden olan merkezde, bedensel ve zihinsel yetersizliği bulunan yurttaşlara Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına küçük bir kutlama gerçekleştirdiler. Yarı olimpik havuz ve rehabilitasyon havuzundan eğitim ve rekreaktif etkinlik amaçlı faydalanan 50 birey, merkez personeli ve refakatçileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, Su Sporları Merkezi ekibi tarafından kendilerine azim ve kararlılıklarının bir göstergesi olarak birer hatıra madalyası verildi.