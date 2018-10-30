Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği'nden Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede, İbrahim Balcı, Hasan Ali Uzun ve Mehmet Demirtaş Dede derneğin çalışmaları ile Dergâhın bugünkü canlılığı ve topluma katkısı konusunda istişarelerde bulundu.

Dernek Başkanı İbrahim Balcı ve Dergâh Postnişini Mehmet Demirtaş Dede, Arslanbeyli mahallesinde Türbe ve Külliyesi bulunan Seyyid Sultan Sücaaddin Veli'nin, Ehli Beyt soyundan 8'inci İmam Rıza'nın torunu olup, Anadolu'da bilinen Dört Veli'den birisi olarak anıldığını, Anadolu ve Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesinde en büyük katkıyı veren önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu belirtti. Sücaaddin Veli Dergâhının, Osmanlı döneminde Hacı Bektaş ve Abdal Musa Dergâhlarından sonra Anadolu'daki üçüncü büyük Alevi Dergâhı olarak kabul gördüğünü ve dergâh, Osmanlı İmparatorluğundan günümüze varlığını sürdürdüğünü Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya aktardı.

Ziyaret sonunda Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, nazik ziyaretlerinden dolayı İbrahim Balcı, Hasan Ali Uzun ve Mehmet Demirtaş Dede'ye teşekkür ederek bundan sonraki dönemde birlikte daha güzel çalışmalar yapılabileceğini belirtti.