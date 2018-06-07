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07 Haziran 2018 14:18

Suda Dans ekibinin ’Ebru Sergisi’ sanatseverlerle buluştu

Osmangazi Üniversitesi Halk Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAMER) düzenlemiş olduğu ebru sergisi ESOGÜ Sanat Galerisi Mermer Salon’da usta öğretici Özlem Çopur, HAMER Müdürü Tekin Koçkar, ESOGÜ Daire Başkanı Necmettin Başkut önderliğinde açıldı.

Suda Dans ekibinin ’Ebru Sergisi’ sanatseverlerle buluştu

07 Haziran 2018 14:18


Açılış konuşmasını yapan Tekin Koçkar, öğretici Özlem Çopur ve öğrencileri Tuğba Önce, Ebru Ekşi, Kaan Yaprak, Özgür Yegen, Büşra Yılmaz, Şeyma Kitapçıoğlu, Selami Arslan ve Öznur Çevik’e sanata verdikleri kıymetten, emeklerinden ve eserlerinden dolayı tebrik ve teşekkür etti.


Sergide ESOGÜ öğrencilerinin 50’ye yakın eseri sanat galerisinde yerlerini aldı. Murakka, deri, ka’tı, hüsn-i hat eserlerini ebru sanatında buluşmasıyla birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.


Sergiye Osmangazi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve davetli topluluğu katıldı. Sergi 10 Haziran’a kadar açık kalacak.




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