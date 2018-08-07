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07 Ağustos 2018 10:06

Sünnet çocuğunun ’tır’ hayali gerçek oldu

Eskişehir’de gerçekleşen bir sünnet düğününde tırlar eşliğinde yapılan konvoy, görenleri hayrete düşürdü.

Sünnet çocuğunun ’tır’ hayali gerçek oldu

07 Ağustos 2018 10:06


Eskişehir’de uzun yıllardır tır ve otobüs şoförlüğü yapan Melih Ateş oğlunun sünnet merasimi için farklı bir işe imza attı. Çocuğunun küçüklükten beri büyük araçlara olan ilgisini bilen baba Ateş, konvoyu bilinenin aksine farklı şekilde tasarlayarak görenleri şaşırttı. Teker teker süslenen 10 tırın oluşturduğu konvoy, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan konvoy, şehir merkezi içinde bir süre dolaştıktan sonra düğünün yapılacağı alana geldi.



"Oğlumuzun en büyük hayaliydi bu"


Renkli görüntülerin ortaya çıktığı konvoyun oğlunun en büyük hayali olduğunu dile getiren baba Melih Ateş, “Mesleğimiz şoförlük, baba mesleğimiz. Baba mesleğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlarla böyle bir program yaptık. Dedik ki ’değişik bir şey yapalım.’ Arkadaşlar da sağ olsunlar böyle bir fikir verdiler. Biz de gerçekleştirdik. Bizim de oğlumuz İbrahim’in hayaliydi zaten böyle bir şey. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Tırla yapalım araba olmasın istedim"


Mutluluğu gözlerinden okunan sünnet çocuğu İbrahim Ateş ise “Eskiden bizim otobüsümüz vardı, ben onu çok istiyordum. Tabii o satıldı artık tır alındı. Ben de dedim ’tırla yapalım, araba olmasın’ O yüzden ben de tırla istedim, bütün tırlar da geldi” dedi.




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