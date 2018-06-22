Sünnet çocukları Alp kıyafetleri ile yürüdü

Kayı Boyu Derneği Geleneksel 1. Etap Sünnet Şöleni, geçtiğimiz gün Eskişehir’de düzenlendi. Çarşı Camii önünde buluşan minikler, Alp kıyafeti giyerek kortej yürüyüşüne çıktı. Alp kıyafeti giymiş, elinde kılınç tutan büyüklerinin önünde, Türk bayrakları ile yürüyen miniklerin oluşturuğu kortejin son durağı Odunpazarı’nda bulunan şölen alanı oldu. Alanda Mevlid-i Şerif okunurken, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Minikler için sanatçılar Bülent Çıraklı ve Mithat Körler konser verirken, sünnet olan çocuklar ve aileleri güzel bir akşam geçirdi.