Şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

Edinilen bilgiye göre, İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Alaaddin Parkı yanında bulunan belediye otobüs durağındaki bank üzerinde duran bir paketi fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesi ile durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şehrin büyük çoğunluğunun bulunduğu durağın çevresini güvenlik gerekçesiyle şeritle kapattı. Şehir içi otobüsleri ve tramvayın bir süre seferlerine de izin verilmezken olay yerine yakın yerden vatandaşların geçişine de izin verilmedi.

Meraklı gözlerle izlediler

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bomba imha uzmanı, özel giysisiyle yaklaştığı paketi fünye ile patlattı. Patlama sesi ile çevrede panik yaşanırken, paketten nevresim takımı çıkması herkesi rahatlattı. Tramvay durağında bulunan ve çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle patlama anına şahit oldu. Vatandaşlar, patlamanın ardından pakette ne olduğunu görmek için adeta birbirleriyle yarışırken bazıları da sosyal medya hesaplarında olayı paylaştı.

Bir süre durdurulan otobüs ve tramvay seferleri de rahat bir nefes alınmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.