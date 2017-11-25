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25 Kasım 2017 16:33

Şüpheli şahıstan binlerce adet kaçak mal çıktı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan aramada, şüpheli bir şahsın üzerinden çok sayıda yabancı menşeili ve kaçak ürünler ele geçirildi.

Şüpheli şahıstan binlerce adet kaçak mal çıktı

25 Kasım 2017 16:33


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar başlattı. Ekiplerin şüphelendiği bir kişi üzerinde yapılan aramada, yabancı menşeili ve kaçak 3 bin 4 adet keçeli kalem, 2 bin 152 adet çakmak, 55 adet zippo çakmak, 96 adet tutkal, 432 adet kalem tüpü ve 6 adet zippo çakmak benzini ele geçirildi.


Şahıs hakkında 5607 SKM suçundan tahkikat başlatıldı.



"Kaçakçılıkla mücadelemiz vatandaşlarımızın ihbarları sayesinde kararlılıkla devam edecek"


Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçunu önlemeye yönelik mücadelemiz; vatandaşlarımızın ihbarları ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.




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