Suriyeli çocuk yürekleri ağza getirdi

Geçtiğimiz ay, Porsuk Çayı kenarında mendil satışı yaparken orada bulunan bir köpekten korktuğu için Porsuk’a düşmesiyle tanınan 10 yaşındaki Suriyeli Cuma Babaali, yine yürekleri ağza getirdi. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Babaali, İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan süs havuzuna girdi. Dakikalarca havuz içerisinde oynayan Suriyeli Babaali, adeta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, çevredeki uyarı levhalarına da aldırış etmedi. Havuzun içerisindeki elektrikli cihazlar ise durumun ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Kendisini uyaran çevredeki vatandaşlara ise havaların çok sıcak olduğunu ve aşırı sıcaktan bunaldığı için süs havuzuna girdiğini söyleyen Babaali, “Sürekli giriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bugüne kadar bir şey olmadı” şeklinde konuştu. Çevredeki vatandaşların kimi şaşkın bakışlar içerisinde olanları izlerken, kimi ise tepki göstererek Suriyeli çocuğu tehlikeli havuzdan çıkarmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen çocuk, tehlikeli havuzdan dakikalarca çıkmadı.