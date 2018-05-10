Sürücülük hayat boyu süren bir süreç

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Metin Sayın, yaşanan trafik kazalarının önüne geçmekte eğitimin önemine dikkat çekerek, sürücülüğün bir süreç olduğunu belirtti ve "Sürücü hayat boyunca araç kullanıyor, dolayısıyla sürecin hayat boyuna yayılması gerekir" dedi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası münasebetiyle yurt genelinde etkinlikler düzenlenirken, trafik eğitimi konusunda henüz yeterli seviyeye gelinemediği görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun yayınladığı son verilere göre, Türkiye’de 185 bin 128 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda toplamda trafik kazaları sonucunda 7 bin 300 kişi öldü, 303 bin 812 kişi yaralandı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısı ile bu konuya dikkat çekmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Metin Sayın, ”Biz trafik haftasında gerek konfederasyonumuz, gerek illerde bulunan derneklerimiz, 8 federasyonumuz ile birlikte bir algı oluşturmak, trafikteki can ve mal kaybının önüne geçebilmek için eğitimin önemini anlatmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz, ama yeterli olmuyor” dedi.

“Ağaç yaşken eğilir”

Tüm Türkiye’de okul öncesi ve ilkokullar düzeyinde trafik bilgisi eğitimleri verdiklerini belirten Metin Sayın, “Biz biliyoruz ki “Ağaç yaşken eğilir” diye bir atasözümüz var. Çocuk yaşta trafik eğitimlerine başlanırsa bu algı oluşursa bunun devamının alışkanlık biçiminde geleceğini biliyoruz. 2016 yılında, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Trafik Sürücü Eğitimcileri Daire Başkanlığı ile Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu arasında yapılan bir protokol ile okul öncesi ve okul öncesi ile ilkokul öğrencilerine dönük trafik eğitimi verilmesiyle ilgili bir sosyal sorumluluk projesi yaptık. Bu sadece Eskişehir’de değil tüm Türkiye’de, tüm okul öncesi okullarda tüm ilkokullarda ve bunlara bağlı tüm sınıflardaki öğrencilere verilen bir eğitimdi. Bu proje ile çocuklarda trafik algısı oluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.

“Sürücü eğitimi ile ilgili Avrupa Birliği’nden bir adım öndeyiz”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı imkanlar ile Türkiye’nin sürücü eğitimlerinde Avrupa Birliği’nin bir adım önünde bulunduğunu belirten Sayın, “Sürücü eğitimi ile ilgili Avrupa Birliği’nden bir adım öndeyiz. Biz şu anda trafik, çevre bilgisi, trafik adabı, ilk yardım, araç bilgisi derslerini 34 saat olarak veriyoruz. En az 16 saat direksiyon dersi veriyoruz B sınıfı otomobillerde. Bu teorik derslerin sınavlarını elektronik ortamda yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bize böyle bir imkan sağladı. Kursiyerlerimiz hiç beklemeden, derslerini aldıktan sonra randevu alarak çevrimiçi gelen sorularla oluşturulmuş bilgisayarlı sınıflarda girip sınavlarını olabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 88’i sürücü hatalarından kaynaklanıyor”

Sürücülerin trafik adabı dersi alması gerektiğini bunun geriye dönük olarak da işletilmesi gerektiğini belirten Metin Sayın konu ile ilgili şunları kaydetti;

“Sürücülük bir süreç. Yani sadece sürücü belgesi almakla ya da sürücü belgesini alırken geçirilen zamanla ilgili bir süreç değil. Hayat boyu kullanılacak bir belge. Sürücü hayat boyunca araç kullanıyor, dolayısıyla sürecin hayat boyuna yayılması gerekir. 2016 yılı öncesinde trafik adabı eğitimi almamış birçok sürücümüz var. Bunların bu süreçte mutlaka bir trafik adabı eğitimi alması gerekir. Trafik adabı dediğimiz şey, insanların kurallara bağlı hal ve hareketleri değil de kural olmaksızın uyması gereken gelenek ve göreneklerden gelen hal ve hareketlerdir. Bu eğitimin alınması gerekir. Bir trafik adabı oluşturulması gerekir. Türkiye’de trafik kazalarının yüzde 88’i sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Bunun asgariye indirilmesi için elimizden geleni eğitim adına, en azından sürücü belgesi edinene kadar olan kısmını başardık. Süreci hayata yaymak kaldı. Süreci hayata yaydığımızda da inşallah can ve mal kaybının olmadığı günler yakındır diye düşünüyorum.”