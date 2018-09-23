"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Eskişehir'de düzenlendi

Ülke genelinde 65 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" Eskişehir'de de renkli görüntülere sahne oldu.

Odunpazarı Meydanında bir araya gelen birçok kadın, bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi. Bu yıl ülke genelinde 6'ncısı, Eskişehir'de ise 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte kadınlar 5 kilometrelik turu Hatboyu Yürüyüş Yolu'nda tamamladı.

Tur öncesinde etkinlik hakkında konuşma yapan tur düzenleyicilerinden Öznur Albus, “Süslü kadınlar bisiklet turu otomobilsiz kentler gününe dikkat etmek, trafikte kadınların istedikleri şekilde bisiklet kullanabileceklerine dikkat çekmek, şehirlerin buna göre düzenlenmesi gerektiğine dair bir şeyleri ifade etmek adına yapılan bir şey. Ayrıca süslü kadınlar bisiklet turu sayesinde kız çocukları okutulmakta, bu da önemli noktalardan birisi. İlgi de görüldüğü üzere beklediğimizden daha çok görünüyor. Bu bizi çok mutlu ediyor inşallah çok güzel bir sürüş gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Üç senedir Eskişehir'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun içerisinde olduğunu belirten tur düzenleyicisi Rana Öğretir de etkinliğin her sene geliştiğini vurguladı. Öğretir, “İlk sene başladığımızda çok kısa bir tur olmuştu. Geçen sene biraz daha rotayı uzatmıştık ama bitiş noktamızda bazı aksaklıklarla karşılaşmıştık. Bu sene çok daha gelişti. Katılım çok daha fazla herkes daha fazla heyecanlanmaya başladı. Bu inanılmaz, zaten böyle bir şeyin içinde olmak inanılmaz gurur verici. Çok güzel bir şeye dikkat çekiyoruz. Bisiklet bir ulaşım aracıdır, sağlıklıdır. Hem kişi sağlığı için hem toplum sağlığı için. Ancak şehirlerde bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Böyle gülümseyen bir etkinlikle sesimizi duyurmak istiyoruz sadece. Herhangi bir kurum ya da herhangi bir dernekle bağlantısı yok. Bu sene 65 ilde düzenleniyor bu tur. 65 tane gönüllü kadın düzenliyor bu turu, hiçbir yere bağlı olmadan. Burada sadece kadın kimliğimizle birey olarak buradayız ve kendimiz için buradayız. Organizasyon 6 sene önce İzmir'de bir grup kadının muhabbeti halindeyken şekillenen bir etkinlik. Ciddiyetle düşünülmüş bir etkinlik değil. 6 sene önce Facebook'ta bir etkinlik açıyorlar ve bakıyorlar ki 200 kişi olmuş, sonrasında şehirlere yayılmaya başlamış. Bu sene Avrupa'da 3 ülkede artı KKTC ve Azerbaycan'da eş zamanlı yapılıyor. Avrupa Birliğinin desteğini de alıyoruz. Organizasyon tamamen sosyal ortamlar üzerinden, Facebook ve Instagram üzerinden ilerliyor” dedi.

Etkinlikte pedal çevirenlerden Bedriye Eren ise, “Bisiklete binmeyi çocukluğumdan beri çok seviyorum. Bu tür etkinliklere çok katılıyorum. 3 yıldır da Eskişehir'de oluyor Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Ben çok mutlu oluyorum. Kadınlara bisiklete teşviki, bilhassa çalışan kadınların işlerine gidebileceklerini, yapabileceklerini göstermek için düzenlenmiş oluyor bu bisiklet turu. Çok memnunum yıllardır bisiklete binerim, böyle şeyler pek olmuyordu 2-3 senedir çok güzel oluyor” diyerek heyecanını dile getirdi.

Kadınların yanı sıra erkekler ve çocuklarında yer aldığı etkinlik Hatboyu Yürüyüş Yolu'nda gerçekleşen mini konserle son buldu.