Sütün ekmeğe sürülebilen hali: süt reçeli

Sivrihisarlı ev hanımlarının uzun yıllardır yaptığı süt reçelini iş ortağı Şirin Çakar ile birlikte açtığı lokantada satışa sunmaya karar Canan Damlaca, bu yerel lezzete olan ilginin hızla arttığını söyledi. Süt reçeli için birçok farklı şehirden talep aldıklarını vurgulayan Damlaca, bunları kargo yoluyla müşterilerine gönderdiklerini belirtti. Sivrihisar’ı ziyarete gelen bakanlara da süt reçeli ikramında bulunduklarını belirten işletme sahibi, kendilerine de bu lezzetli tatlıyı yollamaya devam ettiklerini dile getirdi.

"Reçellerin arasında süt reçeli tek oldu"

Süt reçelinin çocukların vazgeçilmez tatlılarından biri haline geldiğini, aynı zamanda büyükler için de birçok faydasının bulunduğunu aktaran Canan Damlaca, "Biz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekli girişimci kadınlar olarak Sivrihisar’da bir ilki başaralım dedik. O yüzden burayı açtık. Sağ olsun başkanımız da bize çok destek çıktı. Evde yöresel pişen yemeklerin hepsini burada da pişiriyoruz. Gelen misafirlerimize tattırıyoruz. Süt reçeli eskiden de biliniyordu ama çok fazla gün yüzüne çıkmamıştı. Evlerde kadınlar hep kaynatıyorlardı. Biz de burayı açtıktan sonra biraz daha ilgi odağı oldu. Höşmerim tatlısıyla çok yakıştığı için daha fazla kaynatmaya başladık. Telefon ediyorlar mesela, biz kargoyla gönderiyoruz. Bir alan bir daha alıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren lezzetli bir reçel. ’Sütün reçeli olur mu?’ diyorlar, oluyor. Bunu ben kendim kaynatıyorum. Çocuklar çok seviyor, hatta çikolatalı denemem de oldu. Çocuklar için çikolatalı da yaptım. Yani buraya özgü oldu artık. Hanımlarımız, herkes evde kaynatıyor. Reçellerin arasında süt reçeli tek oldu" şeklinde konuştu.

"Ticarete döküp, herkese ulaşabilmek güzel bir şey"

Sattıkları süt reçelinin fiyatı hakkında da bilgilendirmede bulunan Damlaca, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük kavanozları 15 liradan satıyoruz. Çok pahalı değil aslında. Çünkü en az bir litre süt, yaklaşık 55 dakikada kaynıyor. İçinde keçi sütü var. Her daim keçi sütünü bulamıyorsunuz. Yazdan süt zamanı topluyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Süt içemeyen çocuklara süt vitamini alsın diye her gün kahvaltıda bir çay kaşığı bence yeterli. Çocuklar severek yiyorlar. Büyükler için de faydalı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için rahatsızlığı olan herkes yiyebilir. Süt reçelini Eskişehir’e, Ankara’ya ve Antalya’ya gönderdik. Ticarete döküp, daha çok çıkartıp, herkese ulaşabilmek güzel bir şey. 4’te bir keçi sütü kullanıyoruz. Şekeri ve bir çay kaşığı da kabartma tozu var. Gerisini de söylemeyelim ama kaynatımı ve kıvamı herkes tutturamayabilir. Sıkılır ve ocağı çabuk kapatırsa insanlar çok güzel olmaz. Kıvamını tutturmak önemli olan. Öte yandan, buraya bizi ziyarete gelip yemeğimizi yiyen bakanlara da bunu ikram ettik. Onlar da çok beğendi. Onlara da gönderiyoruz. Tatlı seven insanlar her şekilde bu süt reçelini kullanıp yiyebilir."