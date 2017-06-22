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22 Haziran 2017 12:45

Tabelası var çalışanı yok

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki Camii Kebir mahallesi mezarlığının yaklaşık bir ay önce yıkılan duvarı onarım beklerken, bölgeye sadece ‘Büyükşehir Belediyesi Çalışıyor’ tabelası dikilip hiçbir çalışma yapılmaması tepkilere sebep oluyor.

Tabelası var çalışanı yok

22 Haziran 2017 12:45


Uzun yıllardır kullanılan mahalle mezarlığının briketten yapılan ihata duvarının bir bölümü, bakımsızlık ve doğal sebeplerden dolayı bir süre önce yıkıldı. Mezarlık alanların korunması için ihata duvarının yapılmasını isteyen bölge halkının, bir an önce onarım yapılması için yaptığı müracaat Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletildi. İddialara göre, Yol İşleri ekipleri inceleme yaptıkları yıkıntı alan yakınına ‘Büyükşehir Belediyesi Çalışıyor’ tabelası diktikten sonra yaklaşık 25 gündür uğramadılar.



Ramazan Bayramı önceki mahzara hiç hoş değil


Yaklaşık 3 yıl önce yasa kapsamında mezarlık bakım ve onarımlarının Eskişehir Büyükşehir Belediyesine geçtiğini belirten ilçe sakinleri, ‘Büyükşehir Çalışıyor’ tabelası dikilmesine rağmen belediyenin mezarlıklarla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını belirtti. Vatandaşlar, yaklaşan Ramazan Bayramında mahalle halkının ziyaret edeceği mezarlıktaki bu durumu hiç de hoş karşılayamayacağını anlattılar.



Sadece tabela diktiler


Kendilerine konuyla ilgili olarak sürekli şikâyet geldiğini belirten Camii Kebir Mahallesi Muhtarı Ömer Özalp “Ben sorunu gereken yerlere ilettim. Fakat Büyükşehir Belediyesi sadece ‘Büyükşehir Çalışıyor’ tabelasını dikmekten başka bir şey yapmadı. Mezarlığımızın ihata duvarı göçtü. Çok bakımsız ve acil onarıma ihtiyacı var. Umarım biran önce bu sorunumuz çözüme kavuşur” diye konuştu.



Resmi yazıyla onarım yapılmasını istedik


Kendilerine gelen şikayet üzerine, Büyükşehir Belediyesine sorunun biran önce giderilmesi amacıyla dilekçeyle başvuru yaptıkları vurgulayan Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler de “Biz resmi yazıyla mezarlığımızın bakım ve onarımının yapılmasını göçen ihata duvarının onarılmasını istedik. Ramazan Bayramında kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için bayram süresince gelecek olan vatandaşlarımızın karşılaşacağı bu tablo hiç de hoş bir görüntü olmayacaktır” dedi.


Bu arada Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili inceleme ve araştırma yapıldığını belirtti.




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