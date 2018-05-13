sırada bitirdi ve Play-off mücadelelerinde Tofaş’ın rakibi olmaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Eskişehir Basket; Buğrahan, Baron, Caner, Kravtsov, Ayres; konuk ekip Sakarya BŞB Basketbol ise, Nathan Newman, Jones, Gian Louis, Falou Fall ve Metecan Birsen ilk 5’i ile başladı.

Karşılaşmaya Jones’un bulduğu üç sayılık isabetlerle hızlı başlayan konuk takıma, Baron ve Caner Erdeniz’in üçlükleri ile karşılık veren kırmızı-siyahlılar, savunmada direnç gösteremedikleri Sakarya BŞB Basketbol karşısında 20-28’lik skorla ilk çeyreği geride kapattı. İkici çeyreğe fırtına gibi başlayan Eskişehir Basket, etkili hücumla üst üste skor kaydederek farkı kapattı. Kenardan gelerek skora katkı yapan Marshall’ın da hücumdaki mükemmel oyunuyla farkı çift hanelere çıkartan Eskişehir Basket, soyunma odasına 55-43 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine Gian Louis’in bulduğu orta mesafeli şut ile başlayan Sakarya BŞB Basketbol, hücumda etkili olsa da, Eskişehir Basket Baron’un bulduğu dış sayılarla farkı korumayı başardı ve son çeyreğe 70-60’lık skorla önde girdi. Maçın son 10 dakikasına Can Korkmaz’ın sayılarıyla sonuca giden Sakarya BŞB Basketbol farkı kapattı ve maçın son çeyreği 85 - 85 eşitlikle biterek uzatmalara gidildi. Son 5 dakikaya serbest atışla önde başlayan Sakarya BŞB, Baron’un hücumda durduramadı ve maç Eskişehir Basketin 102-96’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Eskişehir Basket: Marshall xxx 17, Yunus Emre Sonsırma x 4 , Jeffrey Ayres x 6, Baron xxx 30, Duncan xx 16, Buğrahan xx 13, Caner Erdeniz xx 5, Kravtsov xx 11

Sakarya BŞB Basketbol: Gian Lopez xx 13, Jones xx 9, Nicola Jankovıc x 9, Nathan Boothe xx 11, Calvin Harris xxx 17, Fall xx 6, Metecan Birsen xx 8, Mehmet Özdoğan xx 10, Can Korkmaz xxx 13

1. Periyot: 20 - 28 (Sakarya BŞB Basketbol lehine)

Devre: 55 - 43 (Eskişehir Basket lehine)

3. Periyot: 70 - 60 (Eskişehir Basket lehine)