Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 17:06

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Eskişehir Basket: 66 - Fenerbahçe Doğuş: 85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Eskişehir Basket: 66 - Fenerbahçe Doğuş: 85

19 Kasım 2017 17:06

haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Eskişehir Basket’i 85-66 yendi.


Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk sayısı Eskişehir Basketli Billy Baron’dan geldi. (3-0). Baron ile hücumda etkili olan siyah-kırmızılı ekibe Fenerbahçe Sinan Güler ve Melih ile bulduğu sayılarla cevap verdi (11-9). Hücumda etkili olan Eskişehir Basket, aradaki farkı 8’e kadar çıkarırken savunmada da rakibine geçit vermedi. Uzaktan atışlarda sayılar bulan Eskişehir ekibine Fenerbahçe Doğuş, Datome ile cevap verdi. Boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, ilk periyotu 24-25 önde tamamladı. İkinci periyot, her iki ekibin de karşılıklı smaçlarıyla başladı. Hücumda etkinliğini artıran sarı-lacivertli ekip durumu 28-33’e getirdi. Savunmada hata yapmayan Fenerbahçe Ülker, Wanamaker ve Thompson ile sayılar buldu. Mücadeledeki üstünlüğünü artıran Fenerbahçe Doğuş, devreye 38-48 önde girdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Doğuş, üst üste atışlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı 16’ya çıkardı. Hücumda bir türlü istediğini yakalayamayan Eskişehir temsilcisi, savunmada da yaptığı hatalarla skor 44-61’e geldi. Oyundaki üstünlüğünü iyiden iyiye hissettiren sarı-lacivertli ekip, sayı farkını da 26’ya çıkardı. Fenerbahçe Ülker, üçüncü periyotu da 47-70 önde tamamladı. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, mücadeleden 66-85 önde ayrıldı.



Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül


Hakemler: Mehmet Şahin xx, Ali Şakacı xx, Mehmet Serdar Ünal xx


Eskişehir Basket: Berkay 3 x, Yunus Emre x, Jeffrey Ayres xx 11, James Baron xxx 15, Duncan x 4, Buğrahan x 3, Caner Erdeniz x, Rowland xx 17, Marshall x 7, Dorukhan, Kravtsov x 4, Doğan Şenli x, Dorukhan x


Başantrenör: Josep Berrocal


Fenerbahçe Doğuş: Thompson x 2, Nicolo Melli x 5, Melih Mahmutoğlu xxx 20, Wanamaker xx 8, Egehan xx 9, Marko Guduric xx 6, Jan Vesely xx 11, Sinan Güler xx 8, Ali Muhamed x, Ahmet Düverioğlu xx 8, Luigi Datome xx 8


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 24-25 (Fenerbahçe Doğuş lehine)


Devre: 38-48 (Fenerbahçe Doğuş lehine)


3. Periyot: 47-70 (Fenerbahçe Doğuş lehine




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
2
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Salı
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç