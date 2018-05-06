haftasında Eskişehir Basket, evinde ağırladığı Muratbey Uşak Sportif’i 85-84’lük skorla mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala Play-Off yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Muratbey Uşak Sportif, yıldız oyuncusu Calloway ile skor üretirken, rakibine Yunus Sonsırma ve Marshall’ın etkili oyunuyla karşılık veren Eskişehir Basket ilk çeyreği 22-21 önde kapattı. İkinci çeyreğe iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Maçın kontrolünü eline almakta zorlanan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikada pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Çeyreğin sonuna doğru Yunus Sonsırma ve Buğrahan Tuncer ile etkili olan Eskişehir Basket, soyunma odasına 51-41 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe dengeli oyunla başlayan her iki takım da dış şutlarla etkili olmaya çalıştı. Çeyreğin ortalarına doğru boyalı alanı etkili kullanan konuk ekip, bir ara farkı eritse de Josh Duncan’ın sayılarına engel olamadı. Çeyreğin son bölümünde, Buğrahan Tuncer’in bulduğu sayılarla maçın kontrolünü eline alan Eskişehir Basket, karşılaşmanın son 10 dakikasına 72-63’lük üstünlükle girdi. Karşılaşmanın son çeyreğine bulduğu fırsatlardan yararlanarak başlayan konuk ekip, farkı üç sayıya kadar indirdi. Maçın kontrolünü eline almakta zorlanan ev sahibi takım, karşılaşmanın son bölümünde etkili olan Josh Duncan’ın sayılarıyla sonuca giderek sahadan 85 -84’lük skorla galip ayrıldı.

Salon: Anadolu Üniversitesi İki Eylül

Hakemler: Özlem Yalman xx, Ahmet Tatlıcı xx, Can Mavisu x

Eskişehir Basket: Berkay x 5, Yunus xx 9, Ayres xx 10, Baron xx 15, Duncan xx 12, Buğrahan xx 9, Caner, Marshall xxx 13, Kravtsov xx 10, Doğan x 2

Muratbey Uşak Sportif: Şafak xx 14, Özcan x 6, Calloway xxx 19, Tayfun xx 11, Jackie xxxx 28, Murat x 6, Mehmet x, Süleyman x, Yiğit x

1. Periyot: 22-21 (Eskişehir Basket lehine)

Devre: 51-41 (Eskişehir Basket lehine)

3. Periyot: 72-63 (Eskişehir Basket lehine)