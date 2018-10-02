Takla atan aracı içine sıkışan taksiciyi itfaiye kurtardı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkıp takla atan aracının içinde sıkışan taksi sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 23.00 sıralarında Eskişehir Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Arif U. idaresindeki 26 T 0360 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi dönel kavşaktaki göbeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi yaklaşık 10 metre takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak yan bir şekilde durdu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler gerekli çalışmalara başladı. Yapılan ilk incelemede araç içinde sıkıştığı anlaşılan sürücünün çıkarılması için Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın tavanını tesici/ayırcı makas yardımıyla açtı. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri yaralanan şahsı sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralanan Arif U. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesine götürüldü.