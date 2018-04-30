Taklalar atan araç hurdaya döndü: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Gümüşkonak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir’e seyahat eden Mehmet K. yönetimindeki 26 HR 506 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan diğer 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi ve Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Hurdaya dönen araç, Günyüzü Belediyesine bağlı iş makineleriyle kaza yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.