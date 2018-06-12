TANAP açılış töreni

Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesinde bulunan TANAP Tesislerinde gerçekleşen açılışa katılarak burada bir konuşma gerçekleştiren Azebaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye’de yeniden olmaktan dolayı mutluyum. Erdoğan’ı yorulmaz faaliyetleri neticesinde Türkiye dünya çapında büyük güce cevirdi. Biz Azerbaycan olarak buna seviniyoruz. Biz uzun yılladır bu birliği destekledik. Bu kadar birbirini destekleyen ülkeler çok yok. Bölgemiz için, Avrasya için önemli bir faktördür. TANAP Türkiye Azerbaycan’ın zaferidir. Bugün bir 21. Yüz yılın enerji tarihini birlikte yazıyoruz. Bu tarih iş birliği tarihidir. Enerji projelerimiz bölgemize istikrar getiriyor. TANAP gibi projenin hayata geçirilmesi, liderlerin bilge güçlü iradesiyle olmuştur. Bu hayata geçirdiğimiz ilk proje değil. Kars Demiryolu açılışını da birlikte yapmıştık. Bütün bu açılış merasiminde aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan vardı, bugün de var. Bunun arkasında düşünülmüş siyaset, güçlü irade ve bizim kardeşliğimize dayanır. Türkiye ve Azerbaycan karar verip yeni bir proje öne sürelim dedik ve adını da birlikte koyduk. 2012 de İstanbul’da birlikte imzaladık. O gün o imzalama merasiminde bugünü görme arzusunu yaşamıştık Allah bize bunu yaşattı. Bugün TANAP’ın açılması komşu ve dost ülkeler için de güzel imkanlar oluşturdu. Bu proje, bir çok ülkeyi birleştiriyor. Bugün tarihi bir gündür. Bu günün yaşanması güçlü siyasi irade ile sağlandı. Türkiye Azerbaycan kardeşliği olmasaydı bu proje kağıt üzerinde kalabilirdi” dedi.