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12 Haziran 2018 18:36

TANAP açılış töreni;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12’sini tek başına karşılayacak olan TANAP’ın açılışında konuştu.

TANAP açılış töreni;

12 Haziran 2018 18:36


Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı Mahallesi’nde TANAP’ın açılışı gerçekleştiriliyor. Açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ardından konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinden Aliyev bahsetti. Ben de bir kardeşiniz daha var diyorum. O da KKTC. Bu kardeşiniz Türkiye ve Azerbaycan’da bir acı olursa, oradaki kardeşleriniz yüreklerinde hisseder. Bir sevinç olursa, kardeşleriniz de sevinir. Bu güzel olayda kardeşiniz olarak yanınızda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Hazar Denizi’ndeki kaynakların en uygun şekilde taşınarak Avrupa’ya aktarılması, bölgede güven ortamına da katkı sağlayacaktır. Bu projelere ihtiyaçlarımız vardır. Doğal kaynakları çatışma ortamlarına yer bırakmadan herkesin kazanacağı projeler ile yaklaşmak gerekmektedir. Orta Doğu Bölgesi’nin enerji kaynakları yüzünden başı beladan kurtulmuyor. Doğu Akdeniz’de bulunan kaynaklardan dolayı da gergin ortam meydana gelmektedir. Halbuki Akdeniz’de de ortak akılla kaynakların değerlendirilmesi mantıklıdır. Bugün TANAP’ı ortaya getiren bileşimlerin herkese ilham vermesi en büyük temennimizdir" dedi.




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