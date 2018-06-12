TANAP açılıyor

Eskişehir’de düzenlenen açılışta konuşan Bakan Albayrak, projenin enerji açısından sahip olduğu özelliklere ve kolaylıklara değindi. Türkiye’nin TANAP ile enerji konusunda büyük bir adım attığından söz eden Bakan Albayrak, "Bugün bölgemiz enerji tarihi açısından önemli bir gün. Bölgesel enerji arzına nefes aldıracak modern bir enerji destanının yazılışına hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında kurulan bölgesel işbirliği, bugün yeni kıtalara ulaşarak küresel işbirliğine dönüşüyor. TANAP; istikrarın, güçlü liderlik ve vizyonun projesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Aliyev’in kararlı duruşları ve iki ülkenin güçlü birlikteliğinin göstergesidir. Türkiye ve Azerbaycan’ın izlediği aktif enerji politikalarının yansımasıdır. Bugün maddi yatırımın çok ötesinde bir anlama ve değere sahip yüzyılın en önemli projelerinden birinin açılışını yapıyoruz. TANAP, aynı zamanda kardeşliğe yapılan yatırımdır. İki devlet bir millet ülküsünün sınırları aşarak yeni coğrafyalara, yeni insanlara ulaşmasıdır. İki ülke arasındaki hakiki dostluğun ve muhabbetin geleceğe bırakacağı en büyük mirastır. Enerjinin İpek Yolu, Türkiye’nin ve ulaştığı bütün ülkelerin enerji arz güvenliğine çok ama çok büyük katkılar sağlayacak. Türkiye’nin de enerjideki anahtar ülke konumumuzu pekiştirecektir. Avrupa’nın enerji arz güvenliği Türkiye’den başlar tezimizin en önemli göstergesi olacaktır" dedi.

"Biz ‘herkes için enerji’ diyoruz"

Türkiye’nin güvenilir bir partner olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, "Bu proje, Azerbaycan’ın tedarikçi ülke pozisyonunu çok daha büyük bier güç katacaktır. güçlendirecek. Yeni pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Avrupa’nın kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğini daha da artıracak. Kazan-kazan ve kazan ilkesi ile projedeki bütün tarafların, en önemlisi de bölgesel ve küresel huzurun, istikrarın kazanacağı dünyadaki ender projelerden biri olacaktır. TANAP, başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan’ın yaktığı ateş yıllar içerisinde büyüyerek farklı medeniyetler arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Biz ‘herkes için enerji’ diyoruz, enerjide ‘barış için paylaş’ diyoruz. Enerjinin küresel barış, huzur ve istikrara sağlayacağı katkılara inanıyoruz. Bölgemizdeki ihtilafların çözüme ulaşması, işbirliğinin artması ve daha öngörülebilir bir enerji geleceği için tüm gücümüzle çaba sarf ediyoruz. Türkiye siyasal istikrarı, güçlü ekonomik yapısı, serbest piyasaları, dinamik pazar avantajı ile küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitedeki dünyadki ender ülkelerden bir tanesidir. Bu alanda gerçekçi, ayakları yere sağlam basan, geleceğe uzanan enerji politikaları ile her zaman muhataplarımıza güven veren bir partner olduk ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.