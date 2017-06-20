Yıl Mahallesinde bulunan Selami Vardar Halk Merkezinde “Tandır Günleri” başladı. Barla Sitesi sakinleri Selami Vardar Halk Merkezindeki tandırda bir araya gelerek, iftarlık ekmeklerini pişirdi.

Odunpazarı Belediyesi, Selami Vardar Halk Merkezinde “Tandır Günleri” projesini hayata geçirdi. 75. Yıl Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Selami Vardar Halk Merkezine inşa edilen tandır, mahalleliler tarafından kullanılmaya başlandı.

Proje randevu sistemi ile yürütülürken, tandırı ilk kullananlar ise Barla Sitesi sakinleri oldu. Sitesi sakinleri Selami Vardar Halk Merkezinde bulunan tandırda bir araya gelerek, iftarlık ekmeklerini pişirdi. Ekmek için hamurlarını hazırlayan site sakinleri, sonra bu hamurları açarak yufka haline getirdi. Yufka haline getirilen hamurlar daha sonra odun ateşi ile ısınan saçta pişirildi.

“Tandır Günleri”nin devam edeceğini söyleyen yetkililer, tandırı kullanmak isteyenlerin randevu alması gerektiğini belirtti.

75. Yıl Mahallesi sakinleri ise tandır taleplerini kabul ederek Selami Vardar Halk Merkezine tandır yaptıran Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.