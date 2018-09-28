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Tantuniciden 3 bin kişiye aşure ikramı

Eskişehir’de bir tantunici Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıttı.

Eskişehir'de bir tantunici Muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıttı.


Ramazan aylarında iş yeri önündeki kaldırımlara masa kurarak ücretsiz iftar yemeği veren Tantunici Ömer Usta, bu sefer de 3 bin kişiye aşure dağıttı. Cuma namazına müteakip İstiklal Mahallesi Yalaman Camii önünde dağıtılan aşureler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İkramda aşurelere Türk Bayrağı deseni işlenmesi vatandaşlarca beğeni kazandı. Hayır dualarını eksik etmeyen vatandaşlar dağıtanlara teşekkür etti.

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