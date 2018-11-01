Tapu arşivleri elektronik ortama taşınıyor

Bölge Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, tapu müdürlüklerindeki işlem belgelerinin ayıklanması ve elektronik ortama aktarılması kapsamında bağlı bulunan tapu müdürlüklerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 2017 yılında başlatılan arşivlerin elektronik ortama taşıma projesi uygulanıyor. Bu kapsamda müdürlüklerde 100 yıla aşkın süredir arşivlerde muhafaza edilen belgeler tek tek tasnif ve imhaya tabi tutularak taramaya hazır hale getiriliyor. Bölge Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, yerinde yönlendirme ve iş akışı kapsamında kısa sürede projeyi tamamlama yolunda çalışmaları hızla sürdürüyor.

Arşiv belgelerinin elektronik ortama aktarılması ve vatandaşın daha hızlı iş çözümü ve e-devlet alt yapısının entegre edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında tüm tapu müdürlüklerinde başlatılan çalışma ile personellerin arşivde evrak arama gibi sorunlarının tümüyle halledilmiş olacağı, hızlı ve şeffaf çözüm odaklı yeni bir sisteme geçileceği belirtildi.