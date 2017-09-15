Taraftardan Eskişehirsporlu futbolculara moral

Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor karşılaşması hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde taraftarı önünde gerçekleştirdiği hazırlık maçı ile devam etti.

Sezona kötü bir başlangıç yapan TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 5’inci haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak. İstediğini henüz alamayan ve seyircisiz maçlara çıkan Eskişehirspor, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı takım ve Beyaz takım olarak 30’ar dakikadan 2 devre halinde hazırlık maçı yapan siyah-kırmızılı ekibi, taraftarları da heyecanla seyretti. Karşılaşma 3-3 sonuçlanırken, Kırmızı Takımda Bruno (2), Semih Güler’in gollerine, Beyaz takımda oynayan Semih Şentürk, İbrahim Halil Öner ve Hasan İlkay Özcan karşılık verdi.

"Amacımız futbolcuları yermek değil, kimin için mücadele ettiklerini göstermek"

Futbolculardan iyi oyun isteyen taraftarlar, hazırlık maçının ardından futbolculara baklava ikram etti. Taraftarın hazırlık maçında takımı desteklemesini değerlendiren Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, takımın zor günlerden geçtiğinin farkında olduklarını dile getirdi. Diri, "Bugün burada Eskişehirspor taraftarlarını tesislerimize çağırarak, Eskişehirsporumuzun zor günler geçirdiğinin farkındayız. Bu sezon da böyle olacağını biliyorduk. Kombine satışlarında da hedeflenen sayıya ulaşamadık. Taraftar olarak bizler de üzerimize düşen görevi yapmıyoruz. Sahada futbolcular da gereken özveriyi vermiyor. Burada herkesi bir bütün halinde toplayıp, herkesin görevinin farkında olmasını sağlamak için böyle bir organizasyon düzenledik. Buradaki amacımız futbolcuları yermek, eleştirmek değil. Aksine burada kimler için mücadele ettiklerini görsünler istedik. Burada ufacık kardeşlerimiz de var, daha yeni yürümeye çalışan ve üzerinde Eskişehirspor forması olan bebeklerimiz var. Bir şehrin geleceği için mücadele ettiklerinin farkına varsınlar istedik. Bizim için galibiyetten önemli olan şeyler var. Formalarındaki ter, formalarındaki armayı sırılsıklam yapana kadar mücadele ettiklerinde bizi tribünde yeterince mutlu eder" dedi.

"Evini geçindirmekte zorlanan insanlar milyonlar kazananlar moral vermeye çalışıyor"

Ekonomik durumu kötü olan taraftarlar da dahil herkesin Eskişehirspor’un yanında olduğunu ekleyen Murat Diri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada fabrikadan askeri ücretle çalışıp, işinden çıkıp gelen arkadaşlarımız var. Bugün bin 400 lira maaşla, bin 600 lira maaşla, kimi yabancı futbolcuya göre 400 Euro aylık maaşla evini geçindirmeye çalışan insanlar, burada milyonlar kazanan insanlara moral vermeye çalışıyor. Aslında geldiğimiz durum da bunun rehavetini gösteriyor. Onların bize moral vermesi gerekirken, bizler onlara moral verip kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Bugün burada futbolcu kardeşlerimize de maçtan sonra bunu izah edeceğiz. Tribünlere kafalarını çevirdiklerinde bizim için oynamaları gerektiğini isteyeceğiz. Bu sene var olma yada yok olma senemiz. Umarım sezon sonunda kötü bir senaryo ile karşılaşmamak için üzerimize düşeni yıllardır olduğu gibi bu sene de yapacağız. Bugün onlara bunu göstermek böyle bir organizasyon düzenledik."