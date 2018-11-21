Tarihi eser satmaya çalışırken yakalandılar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 'Tarihi eser' satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir'in Çifteler ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen B.Ç. ve E.Ö.'nün bulunduğu otomobili Sakaryabaşı Mahallesi'nde durdurdu. Ekiplerin, araç içinde yaptıkları aramalarda çuval içine gizlenmiş tarihi eser nitelikte olduğu belirlenen kadın heykeli ve lahit taş üzerine işlenmiş koç heykeli ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, sorgulanmak üzere güvenlik güçlerince İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.