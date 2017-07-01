Tarihi Kentler Birliği Eskişehir’de toplandı

Bir otelde düzenlenen toplantının açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Tepebaşı Belediyesi tanıtım filminin izlendiği toplantıda daha sonra konuşmalara geçildi. Burada konuk belediye başkanları ve Tarihi Kentler Birliği’nin temsilcilerine hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, katılımcılara Eskişehir hakkında bilgiler aktararak, “Eskişehir’imize hoş geldiniz. Öncelikle Eskişehir’i tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir buçuk günde, gerçekleştirilecek toplantılar hayırlı olsun. Eskişehir bir Cumhuriyet kentidir. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk Eskişehir’e tam 22 kez gelmiş. Bu da kendisinin Eskişehir’i ne kadar çok sevdiğini ve önem verdiğini açıkça gösteriyor. Ben de Eskişehir’i, Atatürk’ün hayalindeki şehir olarak düşünürüm. Gerçekten de öyle olmasını dilerim. Burası çağdaş bir şehir, insanlarımızın rahatlıkla yaşadığı bir şehir... Burada baskı yoktur. Anadolu’ya gittiğimde gece sokaklarda insan göremiyorum ve çok üzülüyorum. Bizim bir sloganımız var; Hayat Tepebaşı’nda. Odunpazarı bölgemiz de aynı şekilde. Bu şehirde yaşamaktan ve belediye başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Gelen insanlar şehrimizin farklılığını görüyor ve bunu ifade ediyor. Bu da bize güç veriyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve toplantının verimli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarihi Kentler Birliği adına törende bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Eski Başkanı Asım Güzel ise, TKB’nin kurulma aşamasından bahsetti. Tarihi Kentler Birliği’nin bir avuç tarih gönüllü insanın gayretleri ile kurulduğunu belirten Güzel, “2000’li yıllarda bir avuç tarih gönüllü insanın, Prof. Dr. Metin Sözen Hoca’nın öncülüğünde bir araya gelerek kamu ve özel ortaklığının en güzel örneğidir. Sayımız bugün ise 450’ye çıktı. Tarihi kentlerin özelliğini içinde yaşayanlar iyi bilmektedir. Önce şehirler yaşıyor, daha sonra ülkeler yaşıyor. Dolayısı ile öne çıkan şehir, ülkesine çok önemli hizmetler yapıyor. Tarihi Kentler Birliği de bu misyonu üstlendi. Bu toplantının Eskişehir gibi tarihi kucaklayan bir şehirde yapılması çok önemlidir. Yapılan kazılardan elde edilen sonuçlar gösteriyor ki bu şehirde çok önemli tarih ve kültür varlıkları bulunmaktadır. Frigler’den günümüze geldiğimiz zaman, Eskişehir’de sağlıklı, somut bir yapı ortaya çıkmaktadır. Eskişehir’e gelen insanlar o tarih kokan yerlerde kalarak da keyif alıyorlardı. Hepimiz biliyoruz ki Eskişehir’de ayrı bir güzellik, sır var. İnsanların 2-3 günlük tatillerinde buraya gelmeleri bunu ispat ediyor. Ben 10 sene Gaziantep’te belediye başkanlığı yaptım. O zamanlar insanların aklına sadece lahmacun ve baklava gelirdi. Uçaktan inenler baklavaları yedikten sonra Urfa’ya giderlerdi. Metin Süzen hocamızın gelmesiyle şehrin kaderi değişti. Tarihi eser restorasyonu ile Gaziantep, Urfa’yla beraber bir kültür merkezi oldu. Sadece şehirlerin değil, havzanın öne çıkması lazım. O zaman hepimiz kazanırız. Değerli meslektaşım Ahmet Bey’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda daha sonra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt bir konuşma yaparak, “Tepebaşı Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantı, Tarihi Kentler Birliği açısından önemli sonuçlar çıkaracaktır. Eskişehir, içinde tarihi uygarlıkların bulunduğu bir kent. Hem endüstriyel, hem kültürel mirası koruyacağız. Fakat bu işlerin bir bedeli var. Bu bedelle ilgili tarihi kentler birliğinin projeler üretmesi gerekir. Özellikle kültür payları ile ilgili şikayetlerimiz var; adil dağıtılmalıdır. Bu doğrultuda nereye başvurulup, nasıl bir çalışma yapılacaksa, bu beklentilerimizi vurgulamak istiyorum. Ev sahipliği için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Erdemir ise, “Tarih kokan, ilim kokan, sanayi kokan bir şehre geldiğiniz için teşekkür ederim. Eskişehir öyle bir kent ki tarih kentidir, sanayi ve bilim yuvasıdır. Eskişehir’de bilimi ve tarihi göreceksiniz” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Tarihi Kentler Birliği Eskişehir Bölge Toplantısı, düzenlenecek panel ile devam edecek.