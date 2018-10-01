Tarihi Kırka Çarşı Cami'de restorasyon çalışmaları

Seyitgazi'nin Kırka mahallesinde bulunan yaklaşık 130 yıllık Çarşı Cami'de başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kayıtlara göre Rumi takvime göre 1293, Miladi takvime göre 1887 yılında yapılan mahalle merkezindeki camideki çalışmalar, açılan ihale sonucu profesyonel bir ekip tarafından yürütülüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmasıyla Kırka, eski tarihine ışık tutacak bir esere kavuşuyor.

Bu yıl yaz başında başlayan ve önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlanması planlanan restorasyon çalışmaları için, cami çevresindeki bazı eski evler istimlak edilerek alan genişletildi. Çevre düzenlemesinin yanı sıra önüne bir şadırvan da yapılması planlanan restorasyon çalışmaları ile Kırka'nın önemli bir tarihi eseri yeni bir çehreye kavuşacak.