Tarihi Odunpazarı Bölgesi çiçek açtı

Mor, pembe, beyaz gibi rengarenk çiçeklerle süslenen tarihi Odunpazarı Bölgesi renkli görüntülere sahne oldu. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere, bölge esnafına dağıtılan; sokaklara yerleştirilen sardunya ve bodrum papatyaları sayesinde Odunpazarı görenleri adeta mest etti. Yerleştirilen çeşitli çiçekler, tarihi bölgeyi görsel açıdan rengârenk bir hale getirdi.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, ilçenin sürekli yeşil, canlı ve çiçekli kalmasını sağlamak amacıyla çiçek dikim ve peyzaj çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.