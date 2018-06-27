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27 Haziran 2018 16:50

Tarihi Odunpazarı Bölgesi çiçek açtı

Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği park, bahçe ve peyzaj çalışmalarıyla, ilçeyi adeta çiçek bahçesine dönüştürdü.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi çiçek açtı

27 Haziran 2018 16:50

Mor, pembe, beyaz gibi rengarenk çiçeklerle süslenen tarihi Odunpazarı Bölgesi renkli görüntülere sahne oldu. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere, bölge esnafına dağıtılan; sokaklara yerleştirilen sardunya ve bodrum papatyaları sayesinde Odunpazarı görenleri adeta mest etti. Yerleştirilen çeşitli çiçekler, tarihi bölgeyi görsel açıdan rengârenk bir hale getirdi.


Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, ilçenin sürekli yeşil, canlı ve çiçekli kalmasını sağlamak amacıyla çiçek dikim ve peyzaj çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.




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