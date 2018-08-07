Tarihi Odunpazarı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan proje doğrultusunda başlanan çalışmalar kapsamında Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde yer alan; Dedelek, Mumcu ve Hatipler Sokakta yer alan 28 yapıda dış cephe restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Odunpazarı Belediyesi’nin Odunpazarı Kentsel Sitinin dokusunu kurtarmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla sokak sağlıklaştırma projesi çalışmalarına devam edeceğini belirten yetkililer, dış cephe restorasyon çalışmalarının Malhatun Caddesi’nin doğusuna kaydırıldığını ifade etti.

“Sokak iyileştirme projesiyle turizm potansiyeli artacak”

Odunpazarı Belediyesi’nin Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde başlattığı Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Odunpazarılı hemşehrilerimizin daha sağlam, sağlıklı ve estetik evlerde yaşamalarını istiyoruz. Bunun için de Odunpazarı Belediyesi olarak Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Sokak İyileştirme Projesi başlattık. Bu proje ile hem tarihi mimarimizi ayakta tutup, turizm potansiyelini arttırmak için çabalıyoruz, hem de burada oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini aktardı.